O Al Sadd, do Qatar, anunciou esta quinta-feira a contratação de Rafa Mujica, jogador do Arouca, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.

O clube qatari não revelou quaisquer detalhes do negócio, mas o nosso jornal sabe que o Arouca vai receber pela transferência dez milhões de euros, o maior encaixe financeiro da história do emblema da Serra da Freita.

«Estou feliz por ingressar no Al Sadd, que conquistou e venceu campeonatos no futebol do Qatar. Espero alcançar todas as minhas ambições com meu novo clube na próxima temporada», disse o avançado espanhol, citado na nota da nova equipa.

Mujica, refira-se, representou o Arouca nas últimas duas épocas: fez 37 golos e seis assistências em 68 jogos. O jogador de 25 anos também deixou uma mensagem de despedida nas redes sociais do conjunto da Liga.

No Al Sadd, será treinado pelo português Nuno Almeida e colega de equipa de Xeka.