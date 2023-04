Um adepto morreu este sábado nas bancadas da Veltins Arena, durante o jogo entre o Schalke 04 e o Bayer Leverkusen, da 26.ª jornada da Bundesliga.

A informação foi avançada pelo próprio Schalke: o clube de Gelsenkirchen informa, numa publicação nas redes sociais, que a pessoa em causa perdeu os sentidos na bancada sul.

«Infelizmente, todas as tentativas de reanimação não tiveram sucesso. Enviados as nossas sentidas condolências à família. Os nossos pensamentos estão com vocês», lê-se ainda na nota.

Dentro de campo, refira-se, o Schalke foi derrotado por 3-0.