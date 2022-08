O Borussia Monchengladbach recebeu e venceu nesta sexta-feira o Hertha Berlim por 1-0 e é líder da Bundesliga, à condição.

O único golo da partida foi apontado por Plea, aos 34m, de penálti. Na segunda parte, a equipa da casa ainda desperdiçou outro penálti, por Hoffmann, mas segurou o triunfo.

Com sete pontos em três jornadas, o Monchengladbach subiu ao topo do campeonato alemão, com sete pontos, mais um do que Bayern Munique e Borussia Dortmund, que jogam mais tarde neste fim de semana. Já o Hertha, tem apenas um ponto somado.