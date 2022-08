O treinador do Bayern Munique, Julian Nagelsmann, comentou a possibilidade de Cristiano Ronaldo assinar pelo Borussia Dortmund e explicou que o salário que o português aufere é um entrave à sua contratação por parte de qualquer clube.



«Honestamente pouco me importa se o Cristiano vai ou não para o Dortmund. É um jogador que tem contrato com o Manchester United. É um enorme futebolista, marca muitos golos e vai continuar a marcar muitos golos. Não sei onde vai jogar e não acho que seja relevante», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«A questão é que os clubes têm de ter dinheiro para lhe pagar o salário. Ele não é um jogador jovem e implica muito dinheiro. Existem muitos clubes que gostariam de contar com Cristiano, mas 15 equipas da Bundesliga teriam muitas dificuldades para lhe pagar o salário anual. Todos sabem que ele é um grande jogador, que marcará muitos golos, venderá muitas camisolas, mas também irá trazer uma pressão adicional», acrescentou.



O jovem treinador alemão comentou ainda o esforço de Jorge Mendes na tentativa de encontrar uma solução para o avançado português que quer deixar os red devils.



«Tenho a ideia que ganha dez por cento [ndr: do valor da transferência]. Penso que o Jorge Mendes passa muito tempo ao telemóvel, vi-o num documentário. Acho que é uma coisa boa os jogadores terem agentes que não querem saber apenas do dinheiro e que trabalham... É normal que ele esteja a fazer isso», concluiu sobre o tema Ronaldo.



O Bayern Munique entra em campo no próximo domingo (16h30) frente ao Bochum, numa partida da terceira jornada da Bundesliga. Recorde-se que os bávaros já descartaram publicamente a contratação do internacional português à semelhança do que já fez o Dortmund.