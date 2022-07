O CEO do Bayern Munique, o antigo guarda-redes Oliver Kahn, assumiu que o clube alemão ponderou contratar o futebolista português Cristiano Ronaldo, mas que essa opção acabou por não ir avante.

«Discutimos a questão. Caso contrário, não estaríamos a fazer o nosso trabalho. Pessoalmente, acho que Cristiano Ronaldo é um dos melhores jogadores de futebol que já andou pelo planeta», afirmou, em declarações ao Bild, publicadas esta quarta-feira.

Porém, o Bayern considerou, por fim, não investir pelo atleta de 37 anos que está ligado ao Manchester United até 2023.

«Chegámos à conclusão que, apesar de toda a nossa apreciação, ele não se adequaria à nossa filosofia na situação atual», referiu Kahn.

Na terça-feira, Ronaldo chegou ao centro de treinos do Manchester United, acompanhado pelo empresário Jorge Mendes e pelo manager Ricardo Regufe, para reunir com o treinador Erik ten Hag, segundo o The Athletic.