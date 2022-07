Cristiano Ronaldo chegou na manhã desta terça-feira ao centro de treinos do Manchester United, acompanhado pelo empresário Jorge Mendes e pelo manager Ricardo Regufe.

Depois de ter adiado o regresso a Inglaterra devido a «motivos familiares» e de falhar a digressão pela Ásia, o internacional português está em Carrington para discutir o futuro com os red devils. O antigo treinador Alex Ferguson, que mantém uma relação muito próxima com o português, também está nas instalações e ambos chegaram sensivelmente ao mesmo tempo.

Segundo o The Athletic, Ronaldo deverá reunir com o treinador Erik ten Hag, enquanto no seio do Manchester United se encara o regresso de CR7 como positivo e mantém-se a confiança no papel preponderante que poderá ter em 2022/23.

