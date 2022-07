O treinador do Sporting, Ruben Amorim, na flash interview à Sport tv, após a derrota no Troféu Cinco Violinos, com o Sevilha (1-2, após g.p.), em Alvalade:

«[Ronaldo pode vir para o Sporting e Amorim quer CR7?] Já soube disso, não leio nem vejo nada. Para mim, a realidade é outra, é manter os meus jogadores. Fico feliz porque o Matheus Nunes ainda está cá e que jogadores como ele rejeitam ofertas que lhes mudavam a vida para ficar no Sporting. Essa é a minha realidade, fico muito feliz com isso. Estou muito feliz com o meu plantel e os meus jogadores são sempre os melhores do mundo.»