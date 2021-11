O golo de André Silva não foi suficiente para evitar a derrota do Leipzig por 3-1, em casa, perante o Leverkusen.

O jovem Wirtz colocou os farmacêuticos em vantagem aos 21 minutos e Moussa Diaby, a quem já tinha sido anulado um golo nos instantes iniciais do encontro, elevou o marcador à passagem do 34.º minuto, após uma boa jogada individual.

Foi já aos 62 minutos que o avançado português André Silva, de cabeça, ainda relançou as esperanças do Leipzig, mas dois minutos depois o Leverkusen voltou a marcar, por Jeremie Frimpong.

Ainda antes do apito final, Dominik Szoboszlai perdeu uma grande penalidade.

O Leverkusen é agora terceiro classificado na Liga alemã, a sete pontos do líder Bayern, enquanto o Leipzig está na oitava posição, com 18 pontos e a dois dos lugares de acesso às competições europeias.

No outro jogo deste domingo na Bundesliga, o Frankfurt só conseguiu vencer o Union Berlin (2-1) no suspiro final da partida.

Djibril Sow inaugurou o marcador aos 22 minutos e, já no segundo tempo, a formação de Berlim empatou graças a um penálti convertido por Max Kruse, aos 62.

No quinto minuto do tempo de compensação e já com Gonçalo Paciência em campo, o Frankfurt chegou à vitória por Evan N'Dicka.

O Frankfurt segue no 12.º lugar do campeonato alemão e o Union Berlin, apesar da derrota, mantém-se em lugares de acesso à Europa, uma vez que é sexto classificado.

Imagens vídeo Eleven Sports