A FIFA anunciou esta quinta-feira que Leroy Sané, avançado do Bayern Munique e da seleção alemã, vai ter de cumprir três jogos de castigo nos próximos jogos de preparação da Alemanha, na sequência do empurrão a Philipp Mwene, no decorrer de um particular realizado com a Áustria em novembro passado.

O castigo do avançado será cumprido nos dois jogos que a Alemanha, país organizador do Euro2024, tem programados para o mês de março, com a França e Países Baixos, além de um terceiro jogo que a Mannschaft irá realizar ainda antes do início da fase final do próximo Campeonato da Europa.

A Federação da Alemanha informou, entretanto, que a sanção aplicada pela FIFA não é definitiva e o jogador poderá ainda recorrer da pesada sentença.

Recorde o incidente entre Sané e Mwene: