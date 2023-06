O internacional senegalês Sadio Mané quebrou o silêncio relativamente à agressão ao companheiro de equipa Leroy Sané, no balneário do Bayern Munique, após a derrota no terreno do Manchester City, em abril.

Após uma acesa discussão, o avançado senegalês agrediu o internacional alemão e foi multado pelos bávaros, além de ser castigado com um jogo de suspensão.

«São coisas que podem acontecer. Aconteceu, mas conseguimos resolver este pequeno problema. Às vezes, é bom resolver os problemas, mas não desta maneira. Isso ficou para trás. Vamos tentar lutar juntos para que o clube alcance os seus objetivos na próxima temporada», sublinhou, em entrevista ao 2sTV.

Mané admitiu ainda que 2022/23 foi uma «temporada complicada», mas assegurou que quer continuar no Bayern.

«Se tudo correr bem, voltarei ao Bayern. Adoro desafios e este é um grande desafio. Cabe-me fazer o que for preciso para enfrentar o desafio», rematou.

Na época de estreia no Bayern, Mané marcou 12 golos e anotou seis assistências em 38 encontros.