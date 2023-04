O Bayern Munique decidiu excluir Sadio Mané do jogo contra o Hoffenheim.



Além de ficar afastado do encontro da 28.ª jornada da Bundesliga, o senegalês foi multado pelos bávaros por «má conduta» na partida contra o Manchester City, da última terça-feira, referente à primeira mão dos quartos de final da Champions.



O campeão germânico não especifica, no comunicado divulgado no site oficial, os motivos do castigo aplicado ao jogador de 31 anos. No entanto, a decisão de castigar Mané surge no dia seguinte ao jornal «Bild» ter revelado que este agrediu com um soco o colega de equipa, Leroy Sané, no final do jogo no Etihad.



O Bayern Munique perdeu, lembre-se, por 3-0 em Manchester. Rodri, Bernardo e Haaland marcaram os golos dos campeões ingleses.