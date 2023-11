O jogo particular entre Áustria e Alemanha foi tudo menos amigável. Ficou mesmo marcado pela expulsão de Leroy Sané, que agrediu Phillip Mwene e viu, de imediato o cartão vermelho. Já o austríaco foi sancionado com o amarelo.

Aconteceu aos 49 minutos, quando a Alemanha já perdia por 1-0. O primeiro golo foi marcado por Sabitzer, aos 29, depois de um melhor início da equipa da casa.

As duas seleções já com lugar garantido na fase final do Europeu (a Alemanha como país organizador) tentaram oferecer um bom espetáculo e ensaiar soluções táticas.

Mais consistente, e em vantagem numérica, a Áustria dobrou a vantagem aos 73 minutos, por Baumgartner.

A Alemanha encerra, assim, um ano de resultados preocupantes, com seis derrotas, dois empates e três vitórias.