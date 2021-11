O Bayern Munique deverá jogar os próximos encontros em casa, incluindo com o Barcelona, para Liga dos Campeões, à porta fechada, devido ao exponencial aumento de casos da covid-19 na Baviera, segundo anunciou esta terça-feira o governo da região.

«Mesmo que não haja um acordo nacional, neste momento, não faz sentido permitir que os adeptos possam ir aos estádios. É isso que vai acontecer na Baviera», disse o governador Marcus Soder, que na próxima terça-feira terá uma reunião com a ainda chanceler Angela Merkel.

Caso se confirme esta situação, o Bayern Munique, que já está qualificado para os oitavos de final da Champions, vai receber na última jornada da fase de grupos o Barcelona sem adeptos nas bancadas, num jogo determinante para os catalães e também para o Benfica, que necessita vencer o Dínamo de Kiev e esperar que os catalães não vençam em Munique.

Já na última ronda da Bundesliga, os campeões alemães receberam o Arminia Bielefeld (1-0) com apenas 25 por cento da lotação do estádio preenchida, com todos os adeptos presentes a terem que apresentar um teste negativo à covid-19, bem como um certificado de vacinação ou prova de recuperação recente de infeção.

Além do Bayern, o Augsburgo e o Greuther Furth, equipas da Baviera que também militam no principal escalão, vão ser afetadas por esta decisão.

Também na Liga dos Campeões, já está confirmado que o Leipzig vai receber o Manchester City sem adeptos nas bancadas, também por causa do aumento de casos do novo coronavírus.