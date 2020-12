O Bayern Munique anunciou esta quinta-feira, através da publicação do boletim clínico da equipa, que Javi Martinez vai ficar afastado dos relvados até ao início do próximo ano, depois do internacional espanhol se ter lesionado no decorrer do empate com o Leipzig (3-3).

Segundo informa o clube bávaro, o médio espanhol contraiu uma lesão muscular na coxa esquerda e vai falhar os próximos quatro jogos da Bundesliga, além do embate com o Lokomotiv Moscovo para a Liga dos Campeões,

Jérôme Boateng também saiu lesionado no jogo com o Leipzig mas, neste caso, o Bayern não divulgou o tempo de paragem.