Depois de 11 títulos consecutivos, o Bayern Munique não perdeu, finalmente, a Bundesliga, como terminou a época num (ainda mais) atípico terceiro lugar.

Na última jornada, os bávaros até venciam fora o Hoffenheim por 2-0 aos 6 minutos (Tel e Davies), mas a equipa da casa virou o jogo de forma impressionante para 4-2.

Beier reduziu aos 8 minutos, punindo um erro de Neuer, e Kramaric, que já tinha assistido para o primeiro golo do Hoffenheim, «partiu tudo» na segunda parte. Empatou aos 68m, voltou a marcar aos 85m e fez o hat-trick aos 87 minutos.

O Bayern Munique até tinha entrado para a última jornada no segundo lugar, mas caiu para a última posição do pódio, já que o Estugarda goleou em casa o Borussia Monchengladbach por 4-0 e um bis do inevitável Guirassy.

