11 jogos, 17 golos.

Harry Kane pode ser (injustamente) chamado de pé frio muitas vezes, mas agora numa nova aventura, continua, isso sim, a demonstrar que é um dos melhores – ou até o melhor – avançado do mundo.

Esta tarde, foram mais dois, na vitória do Bayern na receção ao Heidenheim, por 4-2, em jogo da 11.ª jornada da Bundesliga.

O internacional inglês abriu o marcador aos 14 minutos, servido por Leroy Sané, e a dupla voltou a combinar para o 2-0, em cima do intervalo.

Com o resultado encaminhado, Thomas Tuchel fez algumas alterações na equipa – lançou inclusivamente o português Raphael Guerreiro –, e o Bayern relaxou. Em demasia.

Tim Kleindienst reduziu aos 67 minutos e, para ainda maior surpresa, Jan-Niklas Beste empatou pouco depois, aos 70 minutos.

Mas durou pouco, essa igualdade.

E tudo porque Guerreiro se estreou a marcar pelo bávaros e fez o 3-2, com Choupo-Moting a fazer o 4-2 final a cinco minutos dos 90.

Em Estugarda, a equipa local recebeu e venceu o Borussia Dortmund, por 2-1.

Apesar do triunfo, Chris Fuhrich até desperdiçou um penálti, logo aos 11 minutos, e foi o Dortmund o primeiro a marcar, por Niclas Fullkrug (36m).

Em cima do intervalo, Deniz Undav empatou e nos minutos finais, Guirassy, sempre ele, completou a reviravolta, com um penálti.

Com estes resultados, o Bayern assume, à condição, a liderança da Bundesliga, com mais um jogo do que o Leverkusen. O Estugarda sobe a terceira, por troca precisamente com o Dortmund. O Heidenheim é 13.º.

Nos outros jogos da tarde, o Augsburgo empatou com o Hoffenheim (1-1), e Darmstadt e Mainz não saíram do nulo.

