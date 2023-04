Depois de ter chegado ao topo da classificação da Bundesliga há uma semana, o Borussia Dortmund arrisca-se a cair outra vez para o segundo lugar, depois de não ter ido além de um empate na deslocação a Bochum (1-1) esta sexta-feira, na abertura da 30.ª jornada da liga alemã.

A equipa comandada por Edin Terzin, com Raphael Guerreiro no lado esquerdo da defesa, consentiu um golo logo aos 5 minutos, com Losilla a surpreender a defesa amarela com um remate a 17 metros de distância. No entanto, os visitantes reagiram rápido e, dois minutos depois, empataram com golo de Adeymei a passe de Haller.

Dois golos nos primeiros dez minutos apontavam para um jogo frenético, mas o Dortmund voltou a evidenciar os mesmos problemas que tem demonstrado fora de casa e deixou estagnar o jogo diante do aflito Bochum que defendeu o precioso ponto com unhas e dentes até final. Marcos Reus e Giovanni Reyna ainda foram a jogo, mas não conseguiram desfazer a igualdade.

Um empate que deixa o Dortmund com apenas dois pontos de vantagem sobre o Bayern Munique que, no próximo domingo recebe o Hertha Berlim com o primeiro lugar da Bundesliga novamente à disposição.

