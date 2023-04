O Borussia Dortmund aproveitou da melhor forma a derrota do Bayern Munique com o Mainz e passou para a frente da Liga alemã ao golear em casa o Eintracht Frankfurt por 4-0.

Ao intervalo, o jogo já estava praticamente decidido, graças a golos de Bellingham (19m), Donyell Malen (24m) e de Mats Hummels, superiormente assistido por Raphael Guerreiro aos 41 minutos.

Com momentos de muita inspiração e, sobretudo, uma tremenda eficácia, o Dortmund chegou à goleada aos 66 minutos: Malen, que até meados de março só tinha dois golos apontados nesta temporada, bisou na partida e assinou o sexto golo nos últimos cinco jogos da Bundesliga, que é agora liderada pelo Dortmund com 60 pontos, mais um do que o Bayern, que tem seriamente ameaçada a conquista do 11.º título seguido no campeonato.

IMAGENS VÍDEO: ELEVEN