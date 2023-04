A Lazio deixou-se surpreender pelo Torino (0-1), em pleno Estádio Olímpico de Roma, e pode, agora, perder o segundo lugar da Série A para a Juventus que, depois de recuperar os quinze pontos na secretaria, recebe este domingo o líder Nápoles em jogo da 31.ª jornada da liga italiana.

A equipa de Turim adiantou-se no marcador já perto do intervalo, aos 43 minutos, com uma assistência do croata Nikola Vlasic para a finalização do sérvio Ivan Ilic, e, depois, susteve a reação dos romanos para ficar com os três preciosos pontos que lhe permitem seguir numa posição confortável da classificação, no décimo lugar, com 42 pontos.

A Lazio, por seu lado, fica apenas com mais dois pontos do que a Juventus que, este domingo, recebe o líder Nápoles, com possibilidades de escalar mais um lugar na classificação. A Roma de José Mourinho, que na segunda-feira visita a Atalanta, também pode ficar a apenas dois pontos da vizinha Lazio.

Confira a classificação da Série A