O Hellas ganhou novo fôlego na luta pela permanência. A equipa de Verona recebeu e bateu o Bolonha por 2-1, no arranque da 31.ª jornada da Serie A, e igualou à condição a Spezia, o primeiro emblema fora da zona de descida.



Miguel Veloso assistiu do banco ao «show» de Simone Verdi, autor dos dois golos do Hellas (45+6 e 62m). O melhor que os forasteiros conseguiram foi reduzir pelo argentino Nicolás Domínguez, já nos descontos.

O Bolonha, de Thiago Motta, voltou a perder na Serie A um mês depois, mas continua num confortável 8.º lugar com 44 pontos.



Classificação da Serie A