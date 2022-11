Apesar da Liga dos Campeões para esquecer, a Juventus tem estado em retoma na Serie A, onde alcançou a quinta vitória seguida, ao bater fora o Hellas Verona por 1-0.

Miguel Veloso começou no banco, mas foi a jogo aos 65 minutos, numa altura em que o Hellas já perdia por 1-0, fruto de um golo de Moise Kean à hora de jogo.

A Juventus acabou o jogo com dez, devido à expulsão do ex-FC Porto Alex Sandro nos descontos - tinha entrado aos 79 minutos - mas segurou os três pontos.

Este resultado permite à equipa de Turim colar-se à Lazio no terceiro lugar com 28 pontos, menos dez do que o líder Nápoles e mais dois do que a Roma de José Mourinho, com quem a Juve estava empatada à entrada para a 14.ª jornada.