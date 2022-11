O Inter, adversário do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, goleou o Bolonha, por 6-1, esta quarta-feira, em jogo a contar para a 14.ª jornada da Liga Italiana.

Os vice-campeões italianos até entraram mal na partida, Lykogiannis aos 22 minutos fez o golo para a formação orientada por Thiago Motta. Mas quatro minutos mais tarde, Dzeko empatou novamente a partida e começou a reviravolta nerazzurri. Ao minuto 36, Dimarco colocou os milaneses na frente e três minutos antes do intervalo, Lautaro Martinez consolidou a vantagem.

Aos três minutos do segundo tempo, Dimarco bisou no encontro após assistência de Barella. Aos 59, Calhanoglu fez o quinto da equipa treinada por Simone Inzaghi. E aos 76 minutos, Gosens selou o resultado final.

Com esta vítória, o Inter ocupa o quarto posto da Serie A, com 27 pontos, já o Bolonha é 13.º com 16.

A Fiorentina, adversária do Sp. Braga no play-off da Liga Europa, também venceu na receção à Salernitana, por 2-1.

A formação de Florença marcou logo 15 minutos de jogo por intermédio de Bonaventura. No segundo tempo, aos 55, Boulaye Dia, que tinha entrado ao intervalo, empatou o encontro. Aos 81 minutos, o ex-benfiquista Jovic deu a vitória à equipa viola.

Com este resultado, a Fiorentina o 10.º posto com 19 pontos, já Salernitana segue logo atrás com 17.

No outro jogo do dia, o Torino bateu a Sampdoria por 2-0.