O Leipzig, com André Silva no onze inicial, recebeu e venceu o Friburgo, por 3-1, esta quarta-feira, em jogo a contar para a 14.ª jornada da Bundesliga.

Numa partida em que os golos só apareceram no segundo tempo, a formação da casa colocou-se na frente aos 55 minutos por intermédio de Simakan. Um minuto mais tarde, Nkunku dilatou a vantagem. O Friburgo ainda alimentou as esperanças de sair do encontro com pontos, com Kubler a apontar o 2-1. Mas ao minuto 77, Forsberg selou o resultado final na conversão de uma grande penalidade.

Com esta vitória, o Leipzig ascende ao quinto lugar da tabela da classificativa, com 25 pontos, enquanto que o Friburgo ocupa o terceiro posto, com 27.

O Union Berlim, do português Diogo Leite, somou o segundo jogo sem vencer ao empatar a dois golos na receção ao Augsburgo.

Aos sete minutos, Sheraldo Becker colocou a formação da capital alemã na frente, mas dois minutos depois Niederlechner restabeleceu a igualdade na partida. No minuto 22, Kevin Behrens voltou a dar a vantagem à equipa da casa. Mas seis minutos antes do intervalo, Niederlechner bisou na encontro e fechou o resultado final.

O Union Berlim é segundo no campeonato, com 27 pontos, já o Augsburgo ocupa o 14.º lugar, com 18.

Nos outro jogos do dia, o Leverkusen venceu na visita ao terreno do Colónia por 2-1. O Eintracht bateu o Hoffenheim por 4-2. Já o lanterna-vermelha Schalke ganhou na receção ao Mainz, por 1-0.