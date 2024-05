O Bochum conseguiu esta segunda-feira uma reviravolta histórica e assegurou a manutenção na Liga Alemã.

Depois de perder em casa por 3-0 com o Fortuna Düsseldorf, o Bochum venceu em casa do rival pelo mesmo resultado, levou o play-off de permanência para as as grandes penalidades e festejou no fim.

O avançado português Gonçalo Paciência entrou no início do prolongamento, e marcou o seu penálti, logo o primeiro da série, vendo depois o japonês Uchino atirar por cima, para dar o triunfo ao Bochum.

A equipa de Gonçalo Paciência, de resto, recuperou da desvantagem de 3-0 com um grande exibição do austríaco Stoger, que assistiu os dois primeiros golos, de Hofmann (18 e 66 minutos), e fez o terceiro de penálti, aos 70.

O resultado deixa o Bochum, que foi 16.º e antepenúltimo e por isso disputou o play-off, mais um ano na Bundesliga, enquanto o Fortuna Düsseldorf, que procurava subir ao lado do St. Pauli e do Kiel, permanece na II Liga Alemã.