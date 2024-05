É caso para dizer: «Aiaiai uiuiui».

O ex-Benfica Amaral foi uma das estrelas do futebol brasileiro que participou, este domingo, num jogo solidário para ajudar as vítimas da catástrofe climática no estado do Rio Grande do Sul e assinou um dos melhores momentos da partida.

Cafu tirou um cruzamento para a área e Amaral respondeu com um pontapé acrobático, que levou o Maracanã ao delírio.

No final, o ex-Benfica até pediu a Dorival Júnior um lugar na seleção.

Ora veja: