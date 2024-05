Kylian Mbappé está de saída do Paris Saint-Germain e até os jogadores do Real Madrid estão entusiasmados com a possibilidade de jogar com o internacional francês na próxima temporada.

Jude Bellingham, que tem jogado numa zona central no ataque, poderá ter de ceder essa posição a Mbappé e recuar no terreno, mas não se mostra importado com isso.

«Se me perguntas sobre a minha posição no próximo ano, eu não escolho a equipa e seguramente não trato das transferências. Mas Kylian Mbappé... que jogador. Quem é que não quer jogar com alguém tão bom como ele? Não quero colocar mais pressão no assunto. Para ele deve ser difícil que estejam sempre a falar disso, mas sim, seria muito bom», disse o jogador inglês, aos jornalistas, a cinco dias da final da Liga dos Campeões.