O Leipzig anunciou o despedimento, com efeitos imediatos, do diretor-desportivo Max Eberl.

«A falta de compromisso para com o clube levou-nos a tomar esta decisão», justificou o clube alemão em comunicado.

Max Eberl esteve no cargo apenas nove meses.

Segundo o Bild, a administração do Leipzig ficou desagradada com os rumores que colocaram Max Eberl e pela postura do agora ex-dirigente, que nunca negou de forma taxativa essa possibilidade.

O Leipzig, que arrancou a época com a conquista da Supertaça está no 4.º lugar da Bundesliga com 12 pontos, menos um dos que os líderes Bayern Munique e Bayer Leverkusen.