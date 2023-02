O norte-americano Pellegrino Matarazzo é o novo treinador do Hoffenheim, em substituição do alemão André Breitenreiter, despedido na segunda-feira, informou esta quarta-feira o clube 14.º classificado da Bundesliga.

Matarazzo, de 45 anos, que foi despedido do Estugarda ainda em outubro, devido a uma série de maus resultados, assinou contrato com o Hoffenheim até ao verão de 2025.

No Hoffenheim, é pedido que recupere uma equipa em crise, que não vence desde outubro, com oito derrotas e dois empates, entre jogos do campeonato e Taça da Alemanha, e que foi eliminado desta última competição na última semana.

Esta é a sexta «chicotada» entre os 18 clubes da Bundesliga, depois das mudanças de treinadores no Leipzig, Bochum, Bayer Leverkusen, Estugarda e Schalke.