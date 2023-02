Raphael Guerreiro esteve em especial destaque este sábado com três assistências na goleada que Borussia Dortmund aplicou ao Freiburgo (5-1), em jogo da 19.ª jornada da Bundesliga. Numa jornada com muitos golos, o Union de Berlim voltou a saltar para o topo da classificação, com mais dois pontos do que o Borussia e do que o Bayern, mas os bávaros jogam ainda no domingo.

Começamos por Dortmund onde Raphael Guerreiro começou por ver um cartão amarelo, logo aos seis minutos, antes de explodir para uma grande exibição na segunda parte. Os visitantes ficaram reduzidos a dez, logo aos 17 minutos, depois de Sildillia ter visto dois amarelos em apenas dois minutos. Com mais um em campo, o Borussia adiantou-se no marcador, aos 26 minutos, com um golo de Schlotterbeck, mas o Freiburgo ainda empatou, mesmo em cima do intervalo, por Holer.

O Dortmund recuperou a vantagem, logo no início da segunda parte, com Bellingham a servir Adeyemi, depois foi a vez de Raphael Guerreiro brilhar. Numa tarde inspirada, o internacional português fez três assistências consecutivas para os golos de Haller (51m), Brandt (69m) e Gio Reyna (82m) e o Dortmund acabou por golear por 5-1. O Freiburg já não teve pernas para acompanhar a equipa da casa, até porque, a partir do minuto 77, ficou reduzido a nove, com a expulsão de Streich, também com um segundo amarelo.

Union Berlim é líder à condição, Aurélio Buta marcou pelo Eintracht

Com esta vitória, o Dortmund alcança o Bayern Munique na classificação, mas continua atrás do sensacional Union de Berlim que venceu o Mainz por 2-1. Behrens (32m) e Pefok (84m) marcaram para a equipa da casa, enquanto Ingvartsen (78m) assinou o golo dos visitantes na conversão de um penálti.

Além da goleada do Dortmund, o Bochum também bateu o Hoffenheim por 5-2 e o Eintracht Frankfurt venceu o Hertha por 3-0, com o português Aurélio Buta a fixar o resultado final em tempo de compensação com o seu segundo golo na Bundesliga.

Uma referência ainda para André Silva que foi titular no ataque do Leipzig na visita a Colónia, no único jogo deste sábado que não teve golos.

Confira a classificação da Bundesliga