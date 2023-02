Jerôme Roussillôn protagonizou um dos falhanços da temporada na Alemanha durante o duelo entre o Union Berlim e o Wolfsburgo, da Taça.



Tudo aconteceu nos minutos finais do encontro quando o francês seguiu isolado para a área contrária. Com o guarda-redes fora da baliza, o lateral-esquerdo acertou num defesa e desperdiçou um golo cantado.



Após o apito final, os colegas do Union Berlim obrigaram Roussillôn a recriar o lance que havia falhado. Assim foi: o gaulês atirou a bola para a baliza deserta para gáudio dos adeptos e companheiros.



Roussilôn acabou com um sorriso nos lábios e os responsáveis foram os companheiros. Que espírito de equipa incrível, não acha? Veja: