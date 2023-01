O Borussia Dortmund venceu este domingo na visita ao Bayer Leverkusen, por 2-0, no jogo que encerrou a 18.ª jornada da Bundesliga, o principal campeonato alemão.

O jogo marcou o regresso do avançado Sébastien Haller à titularidade em jogos oficiais, ao seu terceiro jogo pelo Borussia Dortmund, depois de ter recuperado de um tumor. E o internacional pela Costa do Marfim foi decisivo no primeiro golo, com uma simulação que permitiu a Karim Adeyemi ficar solto para bater Lukas Hradecky.

Na segunda parte, aos 53 minutos, o antigo central do V. Guimarães, Edmond Tapsoba, fez autogolo, quando tentava evitar a finalização de Jude Bellingham na área, após uma bola vinda do lado direito do ataque dos visitantes.

O internacional português Raphael Guerreiro foi suplente não utilizado no Borussia, que somou a terceira vitória seguida na Bundesliga e é quarto, com 34 pontos, a um do Leipzig, a dois do Union Berlim e a três do Bayern Munique. O Leverkusen é nono, com 24.

No outro jogo do dia, o Schalke 04 e o Colónia empataram, num jogo sem golos (0-0).