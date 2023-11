O guarda-redes Manuel Neuer regressou recentemente à competição quase um ano após a fratura de uma perna após o Mundial 2022.

Apesar de já estar apto, garante que ainda está a «cuidar as feridas», razão pela qual diz não estar já disponível para voltar a ser convocado para a seleção alemã, que tem agendados dois particulares neste mês diante da Turquia e da Áustria.

«Julian Nagelsmann [selecionador alemão] e eu estamos em contacto e conversámos depois do jogo contra o Dortmund. Não me vou juntar à seleção nacional e preciso de tempo para mim. É bom cuidar das feridas de vez em quando. Já conversámos muito abertamente sobre tudo e darei tudo para voltar à seleção no próximo ano», explicou o guardião de 37 anos na conferência de imprensa de antevisão ao encontro do Bayern Munique com os turcos do Galatasaray para a Champions.

A Alemanha vai organizar o Euro 2024, prova que poderá ditar o adeus de Manuel Neuer à Mannschaft.