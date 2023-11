O Sporting prosseguiu nesta terça-feira os trabalhos de preparação para o embate de quinta-feira em Alvalade com os polacos do RKS Raków, a contar para a fase de grupos da Liga Europa.

Ruben Amorim já contou com os jogadores mais utilizados no jogo com o Estrela, que tinham feito trabalho de recuperação na véspera.

Viktor Gyökeres, que foi expulso há duas semanas diante do RKS Raków na Polónia, é baixa confirmada no Sporting. Geny Catamo, lesionado, também está de fora, sendo que Morita, também, a recuperar de uma lesão, também não deve recuperar antes do dérbi de domingo com o Benfica.

O Sporting está no 2.º lugar do Grupo D com 4 pontos, menos 3 do que o líder Atalanta e em igualdade com os austríacos do Sturm Graz. O RKS Raków está no último posto, com 1 ponto.