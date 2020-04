Karl-Heinz Rummenigge, presidente do Bayern Munique, considera que a crise provocada pela pandemia da covid-19 é uma «oportunidade» para colocar um travão à «inflação doentia» no futebol, referindo-se às transferências milionárias e aos salários exorbitantes dos jogadores antes do surgimento do novo coronavírus.

«Todas as crises trazem uma oportunidade», começa por destacar o antigo jogador no editorial da «Rekordemeister», a revista oficial do Bayern Munique. «Nos últimos tempos, os salários e as transferências alcançaram níveis doentios. O novo coronavírus e a crise que ele provoca vão pelo menos acabar com o paradigma do sempre mais caro, sempre mais rápido», prossegue.

Rummenigge está convencido que, depois de ultrapassada a crise sanitária, «a oferta e a procura vão regular o mercado e estabelecer um novo equilíbrio».

A verdade é que o Bayern Munique, um dos clubes mais ricos do mundo, já era crítico dos altos valores que se praticavam no mercado de transferências nos últimos anos. A compra mais cara do clube bávaro foi Lucas Hernandez, internacional francês, campeão do Mundo, comprado ao Atlético Madrid por 80 milhões de euros em 2019.