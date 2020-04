Philippe Coutinho, médio do Bayern Munique, juntou-se às ações de solidariedade dos jogadores de futebol e doou 20 toneladas de alimentos para as pessoas mais necessitadas que vivem no zona onde nasceu.

Através das associações de moradores, o internacional brasileiro de 27 anos doou os alimentos e produtos de higiene pessoal às comunidades de Barreira do Vasco e da Mangueira, numa altura em que o Brasil também é fortemente afetado pela pandemia de Covid-19.

«Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus por me dar condições para ajudar os outros. Também agradeço a todos os que colaboraram de alguma maneira para que esta ação solidária fosse possível. Esse é o início de uma grande campanha para o bem, espero continuar podendo ajudar sempre. Ajudar quem precisa é fundamental para um mundo melhor e todos nós deveríamos fazer a nossa parte, seja com muito ou com pouco. O importante é ajudar», disse Coutinho, citado pelo Globoesporte.