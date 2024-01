Nenad Bjelica, treinador do Union Berlim, vai ter de cumprir três jogos de suspensão e pagar uma multa de 25 mil euros, depois de ter agredido Leroy Sané na passada quarta-feira.

O castigo, imposto pelo tribunal desportivo da Federação Alemã de Futebol, surge depois do incidente ocorrido na partida entre o Bayern Munique e o Union Berlim, quando o técnico croata, aos 74 minutos, atingiu duas vezes o rosto do jogador alemão.

«Nenad Bjelica e o Union Berlin concordaram com a decisão, o que significa que é juridicamente vinculativa», pode ler-se no site oficial do clube.

O treinador de 52 anos não se sentará no banco de suplentes nos jogos frente ao Darmstadt (28 de janeiro), Leipzig (4 de fevereiro) e Mainz (7 de fevereiro).

