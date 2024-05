Thomas Tuchel confirmou esta sexta-feira que está mesmo de saída do Bayern Munique, em reação às recentes notícias que apontavam para sua continuidade no comando da equipa técnica do clube do bávaro.

«Esta é a última conferência de imprensa como treinador do Bayern. Houver conversações, mas não chegámos a um acordo, portanto, mantém-se a decisão anunciada em fevereiro», destacou o treinador alemão antes da última jornada da Bundesliga, em que o Bayern, segundo classificado, com mais dois pontos do que o Estugarda, visita o campo do Hoffenheim.

Uma época atípica para o Bayern que vai fechar o ano sem um único título: perdeu a Supertaça da Alemanha para o Leipzig (0-3), deixou escapar o título na Bundesliga para o sensacional Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, caiu na Taça da Alemanha, logo na segunda eliminatória, diante do modesto FC Saarbrücken (1-2) e foi afastado nas meias-finais da Liga dos Campeões pelo Real Madrid (2-2 e 1-2).