Já há algum tempo que Thomas Tuchel tem o nome apontado ao Manchester United, de modo a suceder Erik ten Hag.

Na antevisão ao jogo frente ao Real Madrid, esta quarta-feira, para a segunda mão das «meias» da Liga dos Campeões, o técnico do Bayern Munique voltou a frisar que «é muito improvável» que continue no cargo.

«Próxima temporada? É muito, muito, muito improvável que seja no Bayern. Assumimos esta posição e há um pacto do qual não duvidamos, a iniciativa partiu do clube e estou bem com isso», disse à TNT Sports.

Sobre a possibilidade de voltar a treinar na Premier League, depois de treinar o Chelsea entre 2020 e 2022, Tuchel não escondeu o desejo de voltar a Inglaterra.

«Prefiro não responder… mas não é segredo que adorei estar no Chelsea, adorei Inglaterra e adorei na Premier League com certeza. Foi um momento muito, muito especial em Inglaterra», rematou.

De recordar que Thomas Tuchel deverá sair do Bayern Munique no final da temporada, depois de não conquistar nenhum título, mas ter ainda a possibilidade de vencer a Liga dos Campeões.

O Real Madrid recebe esta quarta-feira o Bayern Munique, às 20h, e poderá seguir o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.