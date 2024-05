O St. Pauli venceu, este domingo, o Osnabruck, por 3-1, e garantiu a subida à Bundesliga, 13 anos depois, com os adeptos a invadirem o campo após o apito final.

A festa foi muita (e merecida!) para os adeptos da equipa de Hamburgo, que elevaram Fabian Hurzeler, treinador de 31 anos que garantiu a nona participação do clube no maior escalão alemão.

Nos últimos minutos da partida, os milhares de adeptos já rodeavam todo o campo, mas só quando o árbitro soou o apito é que explodiu a festa e consequente invasão.

St Pauli sobe à Bundesliga e claro que houve invasão de campo 🤩#Bundesliga2ELEVEN pic.twitter.com/vvsNkmnyjl — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) May 12, 2024

Relativamente ao jogo, os golos foram marcados por Afolayan (7m e 58) e Hartel (68m). A equipa visitante ainda reduziu, 90+1, autoria de Kehl.

O campeão da Bundesliga 2 só é conhecido na última jornada, com o St. Pauli a ir a casa do Wehen, e se vencer é campeão, e o Kiel, que garantiu a subida no sábado, a ir ao terreno do Hannover.