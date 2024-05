O Botafogo repetiu o triunfo da primeira mão e carimbou, na noite de quarta-feira, o apuramento para os oitavos de final da Taça do Brasil, mas o jogo em casa do Vitória teve um momento «quentinho» entre as duas equipas.

Ainda na primeira parte, o guarda-redes do Botafogo caiu no relvado, lesionado, mas a equipa da casa continuou a jogar. Isso, naturalmente, não agradou à comitiva do Rio de Janeiro.

Ora, um dos elementos do fogão que ficou mais agastado com a situação foi precisamente Artur Jorge, que se envolveu numa acesa discussão com Dudu, jogador do Vitória.

Ora veja: