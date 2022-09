O Bayern Munique marcou passo na receção ao Estugarda (2-2) na 6.ª jornada da Liga alemã.

Mathys Tel, avançado francês de 17 anos contratado neste verão aos franceses do Rennes, inaugurou o marcador aos 36 minutos e fez história: tornou-se no mais jovem de sempre a ser titular pelo Bayern num jogo da Bundesliga e, também, a marcar um golo nesta competição com a camisola dos bávaros.

Tiago Tomás, avançado emprestado pelo Sporting ao Estugarda, foi substituído ao intervalo e viu de fora Fuhrich, que entrou para o lugar dele, fazer o 1-1 aos 57 minutos.

Só que bastaram três minutos para que o Bayern regressasse à frente do marcador: Musiala, internacional alemão de 19 anos, fez o 2-1.

O Bayern parecia a caminho de somar três pontos, mas já perto da compensação o árbitro apontou para a marca dos 11 metros após ver no VAR aquilo que lhe escapou no momentou: uma falta de Matthijs De Ligt sobre Guirassy, que o avançado do Estugarda cobrou aos 90+2 minutos.

À mesma hora, o Borussia Dortmund (com Raphael Guerreiro de início) foi arrasado na visita ao reduto do Leipzig, que estreou Marco Rose como novo treinador. Orban inaugurou o marcador para a equipa da casa logo aos 6 minutos e Szoboszlai dobrou a vantagem com uma obra-prima em cima do intervalo.

Aos 84 minutos, Haidara fez o 3-0 final pouco antes de André Silva ter ido a jogo para o lugar de Timo Werner.