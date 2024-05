O Bayer Leverkusen derrotou o Kaiserslautern por 1-0 e conquistou a Taça da Alemanha pela segunda vez na história.

No Estádio Olímpico de Berlim, os comandados de Xabi Alonso entraram melhor no encontro e chegaram à vantagem aos 16 minutos, através de Granit Xhaka. Já a fechar o primeiro tempo, uma contrariedade para o Leverkusen, com o segundo amarelo e respetivo cartão vermelho mostrado a Kossounou.

Ainda assim, apesar de ter realizado 45 minutos com menos um jogador, o Leverkusen conseguiu segurar a vantagem e conquistou o segundo título da temporada. Recordar que a formação germânica já se tinha sagrado campeã nacional (pela primeira vez na história), com 17 pontos de vantagem para o Bayern Munique.

Esta é a segunda Taça da Alemanha no palmarés do clube, depois de a ter conquistado em 1992/93, quando derrotou na final o Hertha Berlim por 1-0.