Darwin Nuñez está muito próximo de ser reforço do Benfica.

Os encarnados decidiram avançar para a compra do avançado do Almería, de 21 anos. Na imprensa nacional, durante os últimos dias, surgiram valores acima dos 20 milhões de euros. O Maisfutebol não conseguiu confirmar o montante até ao momento, embora saiba que Benfica e Almería acertam agora detalhes finais para a mudança do jogador uma vez que chegaram a entendimento quanto ao preço da transferência.

Neste momento, sublinha-se, Darwin Nuñez ainda não é jogador do Benfica. Finalizado o acordo entre clubes, será depois necessário o ponta de lança sul-americano passar o protocolo médico e assinar para que se possa dizer o contrário.

Darwin Nuñez é visto como uma das grandes promessas do Uruguai, cuja seleção representou numa única ocasião: um particular frente ao Peru, no qual jogou 75 minutos. O encontro terminou 1-1 e Darwin fez o golo uruguaio.

Produto do Peñarol, o ponta de lança fez 22 jogos e quatro golos pelo clube de Montevideu e, na última época, realizou 32 jogos e marcou 16 golos pelo Almería, no segundo escalão espanhol.