A Bolívia recebeu e goleou esta quinta-feira o Paraguai, por 4-0, em jogo da 12.ª jornada da qualificação sul-americana para o Mundial 2022.

Rodrigo Ramalho deu vantagem à equipa da casa aos 21 minutos, resultado que se manteve até ao intervalo. Pouco antes da meia-hora, a formação paraguaia dispôs de um penálti, desperdiçado por Antonio Sanabria.

Na segunda parte, só deu Bolívia: Moises Villarroel fez o segundo aos 53 minutos, Victor Abrego o terceiro aos 84 minutos e Roberto Fernández deu tons de goleada ao resultado já nos descontos.

Uma vitória histórica dos bolivianos, que não venciam por quatro ou mais golos de diferença há 12 anos, quando golearam a Argentina por 6-1. Foi ainda o maior triunfo da história frente ao conjunto paraguaio, segundo o conceituado jornalista e especialista em dados estatísticos MisterChip.

Com este resultado, Bolívia e Paraguai seguem colados no sexto e sétimo lugares, respetivamente, ambos com 12 pontos.

O resumo do jogo: