Pelo quarto ano consecutivo, todos com Abel Ferreira ao leme, o Palmeiras apurou-se para as meias-finais da Taça Libertadores.

A equipa brasileira empatou em casa sem golos diante dos colombianos do Deportivo Pereira, mas a goleada por 4-0 no jogo da 1.ª mão deixava-a como muita margem de manobra.

Com algumas mudanças no onze e nuances táticas, o Palmeiras geriu o jogo em «ritmo de passeio», talvez a pensar no dérbi com o Corinthians já no próximo domingo para o Brasileirão.

Nas meias-finais, o conjunto de Abel Ferreira vai defrontar o Boca Juniors, que afastou os também argentinos do Racing Club numa eliminatória sem golos e que foi decidida através da marca dos 11 metros.