Lage pica-se com jornalista: «Você está a provocar, está-se a rir e quer conversa...» Treinador do Botafogo não gostou da forma como um jornalista argentino formulou uma pergunta na conferência após o jogo com o Defesa y Justicia. «Se calhar, eu tenho mais respeito pelos jogadores que estão do outro lado do que você»

DM