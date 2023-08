Paulinho voltou a ser decisivo na segunda vitória consecutiva do Sporting na abertura do campeonato e Ruben Amorim explicou a nova função do avançado que frente ao Casa Pia teve a companhia de Gyokeres na frente de ataque e que marcou os dois golos dos leões.

«Talvez o Paulinho esteja mais confortável em não ser a referência na área. Talvez a posição, ou o facto de não estar mentalmente pressionado ajude mais do que o facto de estar acompanhado. Não sei o que é, mas é deixá-lo porque está a correr bem. Ele e o Gyokeres vão jogar juntos algumas vezes, noutros só jogará um. O Paulinho trabalhou muito como sempre, mas fez dois golos por isso estão a falar dele. É deixá-lo seguir o seu caminho e não falar muito.»

[sobre a estreia de Hjulmand]

«Veio dar muita qualidade ao jogo no sentido posicional. Teve muitas vezes a bola e virou muito bem o jogo, rouba muitas bolas porque é muito esperto no entendimento do jogo. Ele ainda vai melhorar porque jogamos de uma forma muito diferente do que ele jogava em Itália.»

[sobre a entrada de Mateus Fernandes para o lugar de Pote]

«O Pote estava cansado e a equipa ainda tem de melhorar muito em termos físicos e de saúde mental. O Mateus é muito parecido com o Pote, no futuro podemos ter um jogador com características muito parecidas. É um médio com grande capacidade de transporte. Não tem tanta capacidade de finalização, também porque não passa lá muito tempo. Tentámos colocar um médio para sermos mais fortes na transição.»