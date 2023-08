Ruben Amorim, treinador do Sporting, reagiu ao golo irregular que foi validado a Paulinho no jogo frente ao Casa Pia e que motivou uma reação do Conselho de Arbitragem logo após o final do encontro.

«Antes de mais, quero mandar em nome de todos nós no Sporting, um abraço para o adepto do Sporting [que se sentiu mal e teve de ser transportado para o hospital]. Já temos a informação de que saiu estabilizado. Esperamos vê-lo em Alvalade, se calhar não esta semana, para descansar um pouco, mas depois de recuperar.»

[sobre o golo irregular de Paulinho que motivou um comunicado do Conselho de Arbitragem]

«A irregularidade vai sempre beliscar a nossa vitória e traz problemas para todo o campeonato. Estas coisas não podem acontecer. Não podemos dizer que o Casa Pia foi prejudicado. Quero dizer que gostei da rapidez do comunicado, devia acontecer mais vezes para as pessoas perceberem o que se passa. Se fosse comigo ia estar muito revoltado. Não temos culpa, é de lamentar e tem uma grande interferência no jogo. Foi um caso muito grave, temos de esperar o tempo que for preciso para colocarem as linhas. O erro foi grave e temos de o assumir. Isto não pode nos beliscar no futuro porque o Sporting não tem culpa.»

[sobre a segunda vitória em duas jornadas na Liga]

«Foi um jogo difícil frente a equipa que ganhou bem na primeira jornada e que nos dificultou o jogo. Tivemos várias oportunidades na primeira parte e a vantagem era justa ao intervalo.

Na segunda parte sofremos, mas tínhamos o jogo sob controlo. Os centrais podiam estar mais juntos no golo, mas assim que a bola foi ao meio-campo acelerámos e voltámos a marcar e depois controlámos o jogo até ao final e vencemos bem.»

