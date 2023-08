Afastados por «tempo indeterminado» pelo Conselho de Arbitragem, após o erro no Casa Pia-Sporting, Hugo Miguel e Rui Soares já não vão formar dupla de VAR no duelo da II Liga entre União de Leiria e Benfica B, agendado para este domingo (14h).

Esta foi a dupla de VAR no Casa Pia-Sporting que abriu a 2.ª jornada da Liga, nesta sexta-feira, e que errou na avaliação do primeiro golo leonino, o primeiro de dois golos apontados por Paulinho (1-2).

Só no final do encontro foi apresentada a imagem do lance com as linhas virtuais de fora de jogo, com a indicação de que o avançado leonino estava adiantado nove centímetros.

O Conselho de Arbitragem explicou que houve «um erro na colocação do ponto que define a linha de fora de jogo». «Ao invés de ser colocado no pé do avançado do Sporting foi no ombro o que conduziu a um erro de análise. O golo não devia ter sido validado uma vez que o jogador encontrava-se fora de jogo por 9 centímetros», acrescenta a nota, que revela que a dupla de vídeoárbitros foi afastada das nomeações por tempo indeterminado.

Catarina Campos e André Campos foram nomeados para o jogo entre União de Leiria e Benfica B.