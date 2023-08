A FIGURA: Paulinho

O avançado português entrou no jogo da 2.ª jornada da Liga da mesma forma como tinha saído da partida da primeira ronda: a marcar. Logo aos 3m, no primeiro ataque dos leões, foi o camisola 20 quem lançou Gyokeres na profundidade na esquerda, para surgir depois na área a rematar de primeira após cruzamento de Esgaio da direita. E fome de ser decisivo não se ficou por aí. Quatro minutos depois de Clayton fazer o golo do empate, o camisola 20 bisou e garantiu a segunda vitória em duas jornadas. Que bela forma de celebrar o jogo 100, Paulinho.

O MOMENTO: minuto 14, o jogo e uma vida em suspenso

Golos ou defesas de nada valem ao pé de uma vida humana. Ao minuto 14, um adepto sentiu-se mal na bancada e o jogo esteve interrompido durante mais de 10 minutos. Segundo informações recolhidas no final pelo Maisfutebol, o adepto foi transportado estável para o hospital, depois de largos minutos a ser reanimado ainda no recinto do jogo.

OUTROS DESTAQUES

Gyokeres

O avançado sueco não marcou, mas deu muito, muito trabalho à defesa do Casa Pia. O reforço dos leões é um poço de força e foi fundamental no primeiro golo de Paulinho. Ficou também ele perto de marcar em duas ocasiões.

Hjulmand

O médio dinamarquês que chegou esta semana ao Sporting entrou ao minuto 75 para reforçar o meio-campo da equipa de Amorim. Sempre bem posicionado, ainda roubou algumas bolas ao adversário. Não foi obrigado a grandes trabalhos, mas sempre deu para ouvir os primeiros aplausos dos adeptos leoninos.

Godwin

Todas as jogadas de perigo do Casa Pia na primeira parte nasceram na esquerda e tiveram origem nos pés do extremo nigeriano que já na época passada tinha mostrado qualidade. Nos descontos da primeira parte viu Adán negar-lhe um golo com uma grande defesa.

Clayton

Segunda jornada, dois golos para o avançado brasileiro do Casa Pia. Teve de lutar muito durante a partida e foi muito inteligente a ler o espaço entre Coates e Inácio para depois receber de Varela e bater Adán.